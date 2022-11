Caio Castro - Reprodução de vídeo

Caio CastroReprodução de vídeo

Publicado 13/11/2022 14:13 | Atualizado 13/11/2022 14:46

Rio - Caio Castro, de 33 anos, se envolveu em um acidente durante a Porsche Cup, em Interlagos, em São Paulo, neste domingo, antes do GP do Brasil da F1. Após tentar uma ultrapassagem logo no início da corrida, o carro do ator e piloto foi prensado entre outros dois veículos. O artista, então, perdeu a direção do automóvel, saiu da pista e bateu contra um muro de proteção. Segundo as primeiras informações, o namorado de Daiane de Paula saiu do carro andando do carro e passa bem.

Veja o vídeo:

NOSSA SENHORA



Logo na primeira volta, Caio Castro bate com Mascarello. Os dois estão bem!#EsporteNaBand #PorscheCup pic.twitter.com/QG361e85Ux — Esporte Na Band (@esportenaband) November 13, 2022 O ator, que está no elenco da novela "Todas as Flores", da Globoplay, corre profissionalmente há nove anos e ingressou na Porsche Carrera Cup no ano passado. Nas redes sociais, o artista costuma compartilhar momentos de seus treinos e competições.