Publicado 13/11/2022 13:23

Rio - Carla Diaz, de 31 anos, e Felipe Becari, de 35, celebram o bom momento pessoal durante uma viagem à Itália. No país, o casal conheceu a Casa di Giulietta, onde foram gravadas as cenas do filme "Romeu e Julieta", e posaram para algumas fotos. A atriz compartilhou os registros no Instagram.

"Na varanda de Julieta com o meu Romeu… Um sonho realizado, pois até hoje só tinha conhecido essa casa através dos filmes ou durante os estudos do conto de Shakespeare… muito emocionada por estar em lugar tão carregado de romantismo", escreveu ela na legenda. "Inesquecível", respondeu Felipe.



Após um ano de namoro, o deputado federal pediu Carla em casamento no dia 1 de novembro. "Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito", afirmou Felipe.