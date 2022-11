Mel Maia se manifesta após previsão de gravidez - Reprodução do Instagram

Publicado 13/11/2022 12:38

Rio - Mel Maia, de 18 anos, ficou chocada com a previsão de que ficará grávida no ano que vem e compartilhou a informação com os fãs através do Instagram Stories. O alerta foi feito por Lene Sensitiva, que enviou uma mensagem para a atriz no direct da rede social. "Você vai ficar grávida em 2023”, escreveu. A artista se surpreendeu com o comentário e rebateu: "Vira essa boca para lá, moça"

No elenco de "Vai na Fé", da TV Globo, Mel, então, falou sobre o assunto com seus seguidores. "Gente eu nem tinha contado essa aqui para vocês, né? A Lene Sensitiva me mandou uma mensagem no direct dizendo que eu vou ter um neném. Que eu vou ficar grávida", disse ela, que completou: "É mole isso aqui, gente? Socorro! Eu acabei de fazer 18 aninhos".



Recentemente surgiram rumores de que a atriz esteja vivendo um affair com o funkeiro MC Daniel. Os dois, inclusive, foram clicados juntinhos no dia 7 de novembro em um aeroporto do Rio. Na ocasião, eles fizeram caras e bocas para o paparazzo.