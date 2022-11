Bella Campos, MC Cabelinho e mais famosos curtem o 'Numanice' no Rio

Rio - Em mais uma edição do projeto 'Numanice', Ludmilla, de 27 anos, reuniu 33 mil pessoas no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, na noite deste sábado. Além da mulher da cantora, Brunna Gonçalves, vários famosos marcaram presença no local, como Gracyanne Barbosa, Mirella, Xamâ, Nicole Bahls, Aline Campos, Jesus Luz, Rafaella Santos, Bella Campos, MC Cabelinho e Regina Casé. No palco, a artista recebeu Belo, MC Cabelinho, Péricles, Alcione e Gabigol.

No 'Numanice', Ludmilla canta samba e pagode. O sucesso do projeto é tanto que em apenas dois anos o trabalho já rendeu um EP, três álbuns e dois audiovisuais, além de shows. Na última semana, o projeto alcançou um bilhão de streamings nas plataformas digitais.



Relatar erro