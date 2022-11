Claudia Raia surpreende filho com situação inusitada - Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2022 21:45 | Atualizado 12/11/2022 21:49

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, neste sábado, para divertir os seguidores com uma trend sobre rotina de mulheres grávidas, encenando situações que envolvem a insônia provocada pelo tamanho da barriga, fome e a vontade constante de urinar. No entanto, ao gravar o vídeo, a atriz de 55 anos foi flagrada pelo primogênito, Enzo Celulari, que não entendeu a situação inusitada e arrancou gargalhadas da mãe.

"O que está acontecendo aqui?", perguntou Enzo, surpreso. "Você faz tudo ao mesmo tempo? Come e faz cocô junto?", quis saber o jovem ao ver a mãe comendo tapioca, enquanto estava sentada em um vaso sanitário. Logo após, Claudia Raia explicou ao filho que tudo não passava de um vídeo para as redes sociais e caiu na risada.

"As grávidas me entenderão, Enzo Celulari", brincou a artista ao publicar o registro. Além de Enzo, Claudia também é mãe de Sophia e está à espera de Luca, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.