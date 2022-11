Maraisa e Bil Araújo se beijam durante show da cantora - Leo Franco/ Agnews

Publicado 13/11/2022 12:07

Rio - Maraisa e Bil Araujo se beijaram e dançaram coladinhos durante um show da cantora, com sua irmã Maiara, no Festival Caldas Country, em Caldas Novas (GO), na manhã deste domingo. Vale lembrar que eles namoraram por dois anos, na época em que o ex-BBB ainda era segurança da dupla.

Essa, no entanto, não é a primeira recaída do ex-casal. Em entrevista ao podcast "PodDarPrado", no início deste mês, Bil admitiu que ficou com Maraisa novamente após deixar o reality show da Globo. "Já rolou um flashback aí. Desculpa, Maraisa, falei", afirmou ele, sem dar mais detalhes. Essa, no entanto, não é a primeira recaída do ex-casal. Em entrevista ao podcast "PodDarPrado", no início deste mês, Bil admitiu que ficou com Maraisa novamente após deixar o reality show da Globo. "Já rolou um flashback aí. Desculpa, Maraisa, falei", afirmou ele, sem dar mais detalhes.

Veja os vídeos:

Bil e Maraisa se beijaram no palco do Caldas Country. Vocês shippam? pic.twitter.com/yVkJWqQ7fH — Agile (@agilepress) November 13, 2022