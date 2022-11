Claudia Raia fala sobre nova rotina durante gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2022 13:07 | Atualizado 14/11/2022 13:08

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para dividir com os seguidores um pouco de sua nova rotina durante a gravidez. No Instagram, a atriz de 55 anos, que espera pelo terceiro filho, falou sobre os desafios de gestar e fazer uma reforma na casa ao mesmo tempo.

"Depois do café da manhã a gente dá um bom dia. Eu desapareci, né gente?! Estou aqui fazendo um filho, fazendo um baço, um fígado, uma matéria. Estou aqui na luta, fazer um filho não é uma tarefa fácil", iniciou a artista, que está grávida de Luca, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

"Estou também finalizando a minha casa de Bragança. Muito serviço por aqui... Mas estou com saudade de vocês, tá? Então, um beijinho de bom dia e boa semana, pré-feriado... Semana meio lá e cá, né? Feriado numa terça-feira... Para quem foi viajar: aproveita. Para quem está descansando: descanse", finalizou a atriz nos stories.

Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos e Sophia Raia, de 19, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari.