Nas redes sociais, Rebel Wilson fala sobre primeira semana com a filha, RoyceReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2022 09:43

Rio - Rebel Wilson, de 42 anos, usou as redes sociais, no domingo, para falar sobre a primeira semana de vida da filha, Royce Lillian. No Instagram, a atriz australiana afirmou que a chegada da menina, que veio ao mundo através de uma barriga de aluguel, mudou sua rotina completamente.

"Primeira semana de maternidade passou. Foi uma mudança total de vida", iniciou a artista, que afirmou estar aprendendo inúmeras coisas sobre maternidade, como trocar fraldas, alimentar a menina e ainda montar os móveis do quarto da criança. "Sim, eu não estou parecendo com minhas caras mais glamourosas", brincou ela no story anterior, em que aparecia montando o berço de Royce.





Durante a interação, a atriz de "A Escolha Perfeita" aproveitou para agradecer aos fãs por todo o carinho dispensado à sua filha. "Ela é uma coisinha tão pequena, e está indo tão bem e é saudável e incrível. É um bebê tão tranquilo, na verdade. Então, foi realmente legal conhecê-la", acrescentou, divertida.



Ao final dos registros, Wilson ainda admitiu recebeu alguma ajuda da namorada, Ramona Arguma, e do amigo, James Corden, para cuidar de Royce, que nasceu em 31 de outubro.