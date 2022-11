Caio Castro se pronuncia após acidente de carro em Fórmula 1 - Reprodução / Instagram

Publicado 13/11/2022 19:26

Rio - Caio Castro usou as redes sociais, neste domingo, para falar sobre o acidente que sofreu durante a Porsche Carrera Cup, realizada antes do GP do Brasil da Fórmula 1, em Interlagos, São Paulo. Na ocasião, o carro do ator se chocou contra barreira de proteção após ser prensado por outros dois veículos.

"Primeiro queria agradecer as mensagens de vocês que ficaram preocupados com meu estado após o acidente hoje na etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup", iniciou Caio nos stories do Instagram. "Realmente não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente ali no início. Uma batida um pouco feia. Tive que ir para o hospital fazer alguns procedimentos que o regulamento exige", explicou.

Apesar de estar bem, o artista não escondeu a decepção com o resultado obtido na corrida após o acidente. "Está tudo bem, estou ótimo, um pouco decepcionado. Não é o resultado que eu gostaria que a gente tivesse". "E claro que nem tudo foi tão triste assim. No sábado conseguimos pontuar bem, pegamos um pódio. Apesar de tudo, estou bem, já estou em casa", acrescentou sobre seu desempenho na primeira etapa da competição.

O ator, que está no elenco da novela "Todas as Flores", da Globoplay, corre profissionalmente há nove anos e ingressou na Porsche Carrera Cup em 2021. Caio Castro ainda costuma compartilhar momentos de seus treinos e registros das competições em suas redes sociais.