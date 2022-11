Carlinhos Maia se revolta com internauta - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia se revolta com internauta

Publicado 13/11/2022 19:55 | Atualizado 13/11/2022 19:56

Rio - Carlinhos Maia usou as redes sociais, na madrugada deste domingo, para rebater um comentário de uma seguidora que o chamou de "doente" ao assistir seu desabafo sobre a saudade que sente do ex-marido, Lucas Guimarães. No Instagram, o humorista publicou um longo texto em que afirmou ser transparente e não temer suas vulnerabilidades.

"Nossa, você está doente, vai procurar uma psicóloga!", enviou a internauta. Estressado, o influenciador logo respondeu: "Não, amor. Doentes estão vocês que acham que os sentimentos são sempre motivos para dizer que o outro está doente".

"Eu postar uma música, uma zoeira, ficar no meu canto ou assumir que estou triste, não me faz um doente. Pelo contrário, me sinto lúcido e vivendo as etapas como elas devem ser vividas. O problema é que todos querem ser seres superiores, e fingem uma força com medo de passar vergonha. Uma pena. O medo de serem ridicularizados ou chacoteados, fazem vocês pessoas bem mais fracas dos que assumem suas vulnerabilidades", ponderou o influenciador.



"Não me definam por stories. Isso é só minha válvula de escape. Tenho muita vida pela frente e muitas histórias ainda", afirmou. "Vamos levar a vida com mais humor, hein?! Quando venho aqui e brinco com vocês sem filtro, isso sou eu. Só que não estou falando, estou digitando. Estou amando voltar a escrever", concluiu Carlinhos.