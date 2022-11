Tatá Werneck comemora primeira viagem de avião em quatro anos - Reprodução / Instagram

Tatá Werneck comemora primeira viagem de avião em quatro anosReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2022 11:30 | Atualizado 14/11/2022 11:31

Rio - Tatá Werneck, de 39 anos, usou as redes sociais, no domingo, para comemorar sua primeira viagem de avião após quatro anos. No Instagram, a artista, que já afirmou ter pavor de voar, mostrou-se orgulhosa por conseguir enfrentar o medo.

fotogaleria

Nos stories, a atriz apareceu sorrindo, dentro de um ônibus de viagem, e celebrou a experiência. "Feliz por ter conseguido pegar avião depois de 4 anos", disse, adicionando um emoji de coração. Logo em seguida, ela ainda tentou falar com os seguidores sobre o assunto, mas desistiu. "Feliz que consegui pegar... Não dá para ouvir, não, estou no meio da estrada", explicou.

Em outubro, a humorista admitiu aos fãs que morre de medo de avião e prefere viajar na estrada, mesmo que também sinta-se mal. "Fico muito enjoada em carro, muito. Por quê de carro? Porque tenho pânico de avião. Já parei três voos internacionais", confessou na ocasião.