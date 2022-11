Roger Flores se diverte com a família em praia do Rio

Rio - Roger Flores, de 44 anos, aproveitou o sol forte deste domingo para curtir o dia na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ao lado da família. O comentarista da TV Globo e do Sport TV estava acompanhado da mulher, Betina Korbes Schmidt, de 33 anos, e do filho, Tom, de um ano. Eles se divertiram bastante no mar e nas areias do local. Além do pequeno, o ex-jogador também é pai de Lara, fruto de uma relação anterior.

