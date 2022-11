Zé Neto testa positivo para o novo coronavírus pela segunda vez - Reprodução do Instagram

Publicado 15/11/2022 16:00 | Atualizado 15/11/2022 16:07

Rio - O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, através do Instagram Stories, nesta terça-feira, depois de ser diagnosticado com covid-19 pela segunda vez. No vídeo publicado na rede social, o sertanejo confirmou que precisou buscar atendimento médico, nesta segunda-feira, em São Paulo, mas após ser submetido a alguns exames e medicado recebeu alta.

"Graças a Deus, devagarinho estou me recuperando. Fui ao hospital, sim, mas para fazer alguns exames para ver como estava meu estado. Feito os exames, como eu estava saturando um pouco baixo, eles fizeram alguns medicamentos, mediram, a saturação subiu e liberaram para vir para casa. Então, está tudo bem. Logo mais estamos de volta para cantar e levar alegria para o povo. Se cuidem, galera. Se cuidem, poiso trem é sério", afirmou.

Devido ao isolamento de Zé Neto, sete shows da dupla foram cancelados, entre eles um em Caldas Novas, em Goiás, e um no 'WS on Board'. As apresentações dos sertanejos que aconteceriam na Europa, nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 deste mês, já tem uma nova data.

Confira abaixo:

30/03/2023- Milão



31/03/2023- Porto



01/04/2023- Bruxelas



02/04/2023- Londres



03/04/2023- Lisboa