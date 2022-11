Carlinhos Maia e Lucas Guimarães dão selinho durante podcast - Reprodução de vídeo

Publicado 15/11/2022 12:04

Rio - Após o fim do relacionamento de 13 anos, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se reencontram na noite desta segunda-feira. O humorista participou do "Podcats", apresentado pelo ex-marido e Camila Loures, e abriu o coração ao falar sobre o término do casamento dos dois, em outubro deste ano. No podcast, o ex-casal se emocionou, trocou declarações e ainda deram um selinho.

Na entrevista, Carlinhos foi questionado por Lucas: "O que você compraria que dinheiro jamais no mundo compra?". O humorista foi direto: "Uma máquina do tempo para voltar e não te machucar em coisas que você não merecia, que eram feridas minhas, e eu deixei transparecer que eram culpa sua... Apagar coisas que eu fiz que te fizeram perder admiração ou confiança de pessoas, te fizeram perder o interesse na humanidade, de achar que todos poderiam estar fazendo algo errado. Seu coração é um dos mais bonitos que já vi na minha vida. Quando te conheci eu sempre disse 'Lucas, vamos vencer juntos", era meio que uma obrigação. E muitas vezes essa ambição se tornava maior do que o amor que sentíamos um pelo outro", começou.

Carlinhos continuou a declaração, levando Lucas às lágrimas. "Hoje a gente entende que isso foi necessário para passar mensagem para tantas pessoas, mas espero que você saiba que algumas vezes que te feri e fiz você perder sua inocência, não era sobre você. E que você não deixe que ninguém tire sua inocência, seu jeito de menino, seus sonhos, porque isso é genuíno seu. Você tem uma coisa que o dinheiro não compra, você é de verdade, consegue ser honesto, e transitar nesse meio sem se corromper. Muitas vezes eu me corrompi, mas você conseguiu se manter sem se vender. Você está aqui hoje falando com tantas pessoas por mérito da sua alma. Opinião nenhuma pode tirar pedaço seu... Vou sempre ser seu fã número um. Te amo muito."

Lucas também falou sobre o amor que sente pelo influenciador. "Ele sempre me impulsionou a ser uma pessoa melhor. Você é a pessoa que eu mais amo na minha vida", disse aos prantos. "Te amo, por mais que a gente tenha que se resolver, saiba que o nosso casamento foi feito mais de erros que acertos. Isso vai ser consertado. Não tem ninguém nesse mundo que vai apagar meu amor por você".

Após muita emoção, Camila de Loures pediu para os dois darem um selinho. Eles atenderam ao pedido.

