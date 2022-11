Fátima Bernardes - Divulgação

Publicado 15/11/2022 09:04

Rio - Fátima Bernardes, de 60 anos, testou positivo para covid-19 pela primeira vez. A apresentadora do "The Voice Brasil", que estreia nesta terça-feira, na TV Globo, confirmou a informação através de suas redes sociais. A jornalista disse que está bem, mas seguirá afastada do reality musical até se curar da doença. Ela cumpre o isolamento social com o namorado Túlio Gadêlha, em Recife.

"É verdade a notícia: testei positivo pra covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas", escreveu a apresentadora no Instagram.

Fátima ainda contou que cumpre o isolamento social em Recife com o namorado Túlio Gadêlha. "Dessa nova variante, não escapei: pela primeira vez testei positivo pra Covid. Estou em Recife com meu amor Túlio Gadêlha enfrentando o isolamento", completou.