Fátima Bernardes estreia como apresentadora do The Voice BrasilJoão Cotta / TV Globo

Publicado 15/11/2022 07:00

Rio - A 11ª temporada do "The Voice Brasil" estreia nesta terça-feira e marca o retorno de Fátima Bernardes às telinhas da TV Globo. Depois de 10 anos à frente do "Encontro", a apresentadora agora assume o comando do reality show musical, que antes era liderado por Tiago Leifert. Outra novidade desta temporada é a entrada de mais um técnico para auxiliar os candidatos. Além de Iza, Lulu Santos e Michel Teló, a família "The Voice Brasil" contará também com a cantora Gaby Amarantos. E Thais Fersoza assume o papo com as famílias e participantes nos bastidores.

Fátima Bernardes revela que não vê a hora de o programa ir ao ar e que aproveitou o período longe da TV para estudar o formato do "The Voice". "Estou muito ansiosa, mas mais que ansiosa estou feliz mesmo. Tenho aproveitado cada oportunidade desse período fora do ar para me familiarizar com tudo, para entender todo o processo e principalmente para curtir e me emocionar com o que vem pela frente", afirma.

A apresentadora explica que uma das coisas que mais a atraem no programa é ver a realização dos sonhos dos participantes. "Eu sou torcedora, torço por todos. Eu fico muito agoniada. Sorte do programa que eu não sou técnica. O programa não ia funcionar comigo, eu ia virar (a cadeira) pra todo mundo, acabou a graça. O que me conforta é que participar do 'The Voice' já gera uma transformação. Cada um está superando seus próprios fantasmas, demônios, buscando seus próprios sonhos e ninguém que passar por aquele palco vai ser o mesmo depois. É nisso que eu me agarro. Tem muita gente maravilhosa que vai deixar as pessoas em casa encantadas", garante.

Fátima também faz uma relação entre ela e os candidatos. "Durante esse período, eu estava observando que o 'The Voice' e a minha história nesses últimos 10 anos têm muita relação, porque os dois programas (The Voice e Encontro) estavam há 10 anos no ar. Eu sempre estou em busca de uma renovação, de um recomeço, de uma nova oportunidade, de acreditar no sonho... E isso é tudo que aquelas pessoas buscam. Então, quando eu olho para eles é como se eu estivesse olhando para mim mesma. Sinto que o fato de eles terem tido a coragem de se inscrever, pisar naquele palco e se apresentar já é transformador. Independentemente do que vá acontecer, eu fico sempre pensando nisso, já valeu a pena", afirma.

Depois de passar pelo "Jornal Nacional" e pelo "Encontro", Fátima também comemora o fato de estar fazendo algo completamente diferente do que está acostumada. "É muito diferente de tudo que eu já fiz. Se antes a minha grande dificuldade era administrar o tempo de um programa ao vivo, agora é fazer um programa que tem um formato, um lugar no coração do público e que tem, por minha parte, a expectativa de poder ser eu mesma ali", inicia.

"E isso é o mais bacana. Mesmo dentro do formato, poder de alguma maneira imprimir quem eu sou. Estou muito feliz com a possibilidade de fazer algo diferente, um reality, que demanda do apresentador um outro tipo de comportamento, mas que está me deixando com o coração batendo rápido, agitado. Cada vez que eu entro no palco para gravar os programas eu agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar fazendo algo tão diferente e que está agregando tanto pra mim", finaliza.

Rumo ao hepta?

Michel Teló é hors concours quando o assunto é "The Voice Brasil". Em 10 temporadas, o sertanejo venceu seis. Este ano, ele planeja continuar levando o troféu pra casa. "Eu venho com sangue nos olhos. Ainda mais em época de Copa do Mundo, competição... Eu gosto muito desse clima. A temporada está muito massa", garante.

Mas a disputa está acirrada e os outros técnicos também estão de olho no troféu. "É meio difícil desbancar o Teló, né? Pensa numa pessoa que domina o 'The Voice'… Mas eu estou muito animada de fazer parte de mais essa temporada. O 'The Voice' é uma delícia de fazer. Estou feliz à beça de estar trabalhando pela primeira vez com a Gaby Amarantos, Fátima...", afirma Iza.

"A gente tenta (vencer o Teló)... Eu como a pessoa que estou há mais tempo no programa, talvez seja a que menos tenha ganhado. Estou nesse mutirão", brinca Lulu Santos. "Mas ao mesmo tempo eu tenho essa teoria que é um jogo né? E quando a gente joga, a gente quer ganhar, mas eu acho que quem ganha é a voz e o público", completa.

"É um elenco estelar. Que vençam as vozes. Tudo que a gente quer é ver as nossas vozes brilhando", concorda Gaby Amarantos.

Homenagem a Gal Costa

O "The Voice Brasil" desta terça-feira terá uma homenagem a cantora Gal Costa, que morreu na última quarta, em São Paulo. Gaby Amarantos, Iza, Lulu Santos e Michel Teló cantarão juntos uma música de Gal. A gravação foi uma sugestão de Lulu e aconteceu antes mesmo da morte da artista.

"Eu fiz essa sugestão, que a gente cantasse esse número e os companheiros fizeram a gentileza de vir junto e contribuir para ficar uma coisa muito potente. Eu sugeri ao Creso Eduardo Macedo (diretor artístico do 'The Voice Brasil'), ele achou uma boa ideia e alguma coisa estava fazendo a gente agir nessa direção. A gente vai ter a oportunidade de na primeira edição ter essa homenagem a esse ícone, essa diva, minha amiga, mulher extraordinária, 'doce bárbara' guerreira. Mais palavras se tornariam supérfluas. Deixo todo meu coração, sentimento e amor por Gal Costa", finaliza Lulu.