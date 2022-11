Pedro Paulo Rangel deixa CTI de hospital do Rio - Reprodução do Instagram

Pedro Paulo Rangel deixa CTI de hospital do RioReprodução do Instagram

Publicado 15/11/2022 09:39 | Atualizado 15/11/2022 09:43

Rio - O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, usou o Instagram, nesta segunda-feira, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Diagnosticado há duas décadas com doença pulmonar obstrutiva crônica, o artista, que está internado desde o início de novembro em um hospital do Rio, publicou uma foto, em que aparece com uma sonda no nariz, e disse que já deixou o Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI). Ele segue sem previsão de alta.

fotogaleria

"Fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta", escreveu ele. Amigos de Pedro Paulo desejaram melhoras a ele através dos comentários. "Oh Meu amor! Achei que você já estava em casa. Melhoras, querido!", disse Larissa Maciel. "Beijo grande em você Pepê e rápida recuperação", afirmou Marcos Veras. "Oi, meu querido, uma pronta recuperação para você", comentou Ary Fontoura. "Pepê! Muita energia de cura, paciência e luz pra você, meu querido!!! Te amo", frisou Ícaro Silva.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por pprangel/O TO E O OO (@pprangel_oator_e_o_lobo)

Devido ao problema de saúde, o ator cancelou a temporada da peça ‘O ator e o Lobo’, que estava em cartaz em um teatro de Ipanema, na Zona Sul do Rio. "Informamos que a temporada na Casa de Cultura Laura Alvim está cancelada por motivos de saúde do ator Pedro Paulo Rangel. Ele está bem, porém impossibilitado de atividades físicas para a sua plena recuperação", dizia o comunicado.