Publicado 15/11/2022 15:48

Rio - Anitta recebeu sua primeira indicação ao Grammy na categoria de "Artista Revelação". O anúncio veio em uma live realizada pela "Academia de Gravação", na tarde desta terça-feira. A carioca disputa contra nomes internacionais como a banda italiana Måneskin e a rapper norte-americana Latto em uma das principais categorias da premiação que é considerada como o "Oscar da música".

A indicação vem no mesmo ano em que a Poderosa recebeu destaque internacional com o single "Envolver", que atingiu o topo do Spotify Global, em março deste ano. A faixa também rendeu indicações ao Grammy Latino, nas categorias de "Gravação do Ano" e "Melhor Interpretação de Reggaeton". Em agosto, a cantora de 29 anos se tornou a primeira brasileira a vencer o MTV Video Music Awards (VMA), como "Melhor Latina".

Esta é a segunda vez que o Grammy indica uma mulher brasileira ao prêmio que reconhece artistas promissores no cenário internacional. Em 1965, Astrud Gilberto disputou a categoria contra Tom Jobim e os Beatles, que levaram o gramofone para casa.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 5 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Grammy 2023 ainda traz artistas como Adele, Harry Styles e Coldplay no páreo pelos prêmios mais cobiçados da noite. A cantora Beyoncé fez história ao se tornar a pessoa mais indicada na história da premiação, acumulando 86 indicações e ultrapassando a marca que pertencia ao marido, Jay-Z, que já concorreu 83 vezes.

Confira os indicados nas principais categorias do Grammy:

Artista Revelação

Anita

Omar Apollo

Domi & JD BECK

Muni Long

Samara Joy

Álbum do Ano

RENAISSANCE – Beyonce

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Voyage – ABBA

30 – Adele

Good Morning Gorgeous – Mary J Blige

Music Of the Spheres – Coldplay

In These Silent Days – Brandi Carlile

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Música do Ano

"abcdefu" — GAYLE

"About Damn Time" — Lizzo

"All Too Well (10 Minute Version)" — Taylor Swift

"As It Was" — Harry Styles

"Bad Habit" — Steve Lacy

"BREAK MY SOUL" — Beyoncé

"Easy on Me" — Adele

"GOD DID" — DJ Khaled

"The Heart Part 5" — Kendrick Lamar

"Just Like That" — Bonnie Raitt

Gravação do Ano

"As It Was" – HarryStyles

"Easy On Me" – Adele

"Don’t Shut Me Down" – ABBA

"BREAK MY SOUL" – Beyoncé

"Good Morning Gorgeous" – Mary J Blige

"You And Me On The Rock" – Brandi Carlile & Lucius

"Woman" – Doja Cat

"About Damn Time" – Lizzo

"Bad Habit" – Steve Lacy

"The Heart Part 5" – Kendrick Lamar

Melhor Performance Pop Solo

"Easy On Me" — Adele

"Moscow Mule" — Bad Bunny

"Woman" — Doja Cat

"Bad Habit" — Steve Lacy

"About Damn Time" — Lizzo

"As It Was" — Harry Styles

Melhor Performance Pop Duo ou Grupo

"Don’t Shut Me Down" — ABBA

"Bam Bam" — Camila Cabello ft. Ed Sheeran

"My Universe" — Coldplay ft. BTS

"I Like You (A Happier Song)" — Post Malone & Doja Cat

"Unholy" — Sam Smith ft. Kim Petras

Melhor Vídeo Musical

"Easy on Me" - Adele

"Yet to Come" - BTS

"Woman" - Doja Cat

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"As It Was" - Harry Styles

"All Too Well: The Short Film" - Taylor Swift