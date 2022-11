Gabriel Costa, filho de Gal Costa, em entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução

Publicado 14/11/2022 07:41

Rio - Gabriel Costa, de 17 anos, filho da cantora Gal Costa, conversou com o "Fantástico", da TV Globo, sobre a perda da mãe, que morreu aos 77 anos na última quarta-feira . No bate-papo, Gabriel revelou que pensou muito se gostaria de falar sobre a mãe publicamente e que decidiu aceitar a entrevista porque sentiu que precisava agradecer aos fãs que tanto amavam a cantora.

O adolescente revelou que não tinha dimensão da grandeza de Gal Costa. "Eu só tinha a visão de que ela é minha mãe e só minha e eu não tinha visão da dimensão dela como cantora. Eu só percebi isso no velório dela. Foi por este motivo que eu vim aqui, que eu pensei: ‘Eu tenho que pensar nas outras pessoas que amavam minha mãe também, elas merecem ver um pouco mais sobre a vida dela’. Então quem poderia dar mais afirmações sobre a vida dela se não for o filho?", disse.

Gabriel foi adotado por Gal Costa quando a cantora tinha 60 anos e ele apenas 2. A artista o conheceu em um abrigo, no Rio. Em muitas entrevistas, Gal Costa falou sobre o desejo de ser mãe e sobre como sua vida mudou depois que conheceu Gabriel.

O adolescente também contou como era Gal Costa como mãe. "Ela era muito melosa. Muito grudenta. Eu falava: 'Mãe, pelo amor de Deus. Tinha umas horas que eu queria ficar na minha de boa, quietinho, e ela já chegava grudando, abraçando, beijando. Eu falava: 'Mãe, pelo amor de Deus'", relembrou. Ele contou que costumava chamá-la por outros nomes, em tom de brincadeira, mas Gal gostava de ser chamada de "mãe".

"Nem Gal Costa, nem patroa, nem coroa. Nada. Eu falava: 'E aí, coroa? E aí, minha chefe?' Ela não gostava. Ela gostava que chamasse ela de mãe", afirmou. Em relação ao colégio, Gal tinha um acordo com Gabriel. "Em relação ao colégio, da lição, meio que a gente tinha um acordo, digamos assim. Que era eu faço minhas responsabilidades, ela fazia as delas. Contanto que eu passasse de ano... Estava ótimo", disse.

Estilo musical

Gabriel contou que seu estilo musical e o da mãe eram diferentes e que sua música preferida da cantora era "Cuidando de Longe", parceria com Marília Mendonça. "O meu estilo de música era totalmente diferente do dela. As músicas que eu ouvia ela não gostava muito, não. É funk, é trap, música totalmente diferente de MPB. Às vezes eu colocava uma música que nós dois gostávamos. Mas normalmente era sempre dela", disse o jovem, contando em seguida qual música os dois gostavam.

"'Estratosférica'. Foi o álbum que eu mais gostei da minha mãe. Eu botava de vez em quando as músicas dela pra gente escutar. Aí chegava no escritório que ela estava com a música e a gente começava a escutar junto", relembrou. Mas a música preferida de Gabriel é mais recente. "‘Cuidando de Longe’, com a Marília Mendonça. Às vezes ela chegava no meu quarto e eu estava escutando essa música. Ela sorria, ela não fala muita coisa, mas ela sorria. Ou ela entrava no quarto e começava a ouvir junto", disse.

Ele também contou que não gostava de ser visto só como "filho da Gal Costa". "Isso é uma coisa que eu tinha pensado um pouco, que era tipo eu não ser reconhecido como Gabriel Costa, mas ser reconhecido como filho da Gal Costa. Isso é algo que me deixava meio... Eu não gostava muito", disse o rapaz, que hoje em dia pensa diferente. "Tenho que me orgulhar, né, de ser filho da Gal Costa".

Arrependimento

Gabriel contou que se arrepende de não ter aproveitado melhor o tempo com a mãe durante a adolescência. "Acho que eu não aproveitei muito a presença da minha mãe aqui. Quando eu chegava em casa, eu não ficava muito tempo ali sentado com ela e com a minha madrinha conversando. Eu ia direto pro meu quarto. Eu ficava jogando, via uma série. Acho que eu devia ter aproveitado mais", diz Gabriel, fazendo referência a Wilma Petrillo, mulher de Gal, a quem ele chama de madrinha.