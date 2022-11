Viih Tube afirma que filha chutou pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Viih Tube afirma que filha chutou pela primeira vez

Publicado 17/11/2022 09:42

Rio - Viih Tube, de 22 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para contar aos seguidores que se surpreendeu ao sentir a primogênita, Lua, chutar pela primeira vez. No Instagram, a youtuber, que está grávida do ex-BBB Eliezer, afirmou que segundo a médica, ainda seria cedo para sentir os movimentos do bebê.

"Para a semana que eu estou, ainda faltava muito, pelo prazo da médica, para eu ver a Lua mexer", iniciou ela, que está no segundo trimestre de gestação. "Eu só sinto. Mas hoje comecei a ver chutinhos bem pequenos e comecei a gravar e peguei só esse, mas antes disso vi tão claramente", contou ao publicar um story da própria barriga.

"Falem que vocês viram isso também... Mas eu sinto tão perfeito. Não sei explicar", finalizou Viih Tube.

Na última segunda-feira, a influenciadora falou que tem sido afetada pelos comentários negativos que vê na internet e relacionou esta reação aos hormônios da gravidez. "As coisas estão me pegando no coração, fazia muito tempo que não ligava para mais nada, mas agora estou ligando. Acho que estou mais emotiva, mais sensível, estou ficando mais irritada fácil. Meus hormônios estão uma loucura, uma bagunça", desabafou.