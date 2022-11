Brasileiros nominados ao SOVAS - Divulgação

Brasileiros nominados ao SOVASDivulgação

Publicado 17/11/2022 10:51 | Atualizado 17/11/2022 13:54

Rio - A Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS) anunciou, no último dia 10, os indicados ao 9º prêmio anual da competição, que visa reconhecer desempenhos excepcionais em atuação de voz e produção midiática. Entre os nomeados escolhidos para premiação, que acontecerá no dia 18 de dezembro nos Estados Unidos, estão dezessete brasileiros.

Os competidores brasileiros, que concorrem tanto em categorias de língua portuguesa e igualmente em categorias internacionais e de língua inglesa são: André Rinaldi, Carla Tokyo, Carolla Parmejano, Carol Lapolli, Christian Jung, Christiano Torreão, Digão Vicente, Fabiano Vieira, Gabriel Barbosa, Helena Fruet, Jo Pratta, Marcio Lucki, Maria Bernardes, Renata de Oliveira Lourenço, Simone Kliass, Susie Valerio e Vera Bonilha. Já entre os nomeados de destaque estão: Priscilla Presley, Wilmer Valderrama, Chris Evans, Chadwick Boseman e Mel Brooks.

A SOVAS é uma celebração global da indústria da voz e por isso, também terá participantes de língua espanhola, árabe e falantes do inglês do continente africano. A competição cobre mais de 100 categorias, desde vozes para animação cinematográfica, publicidades, audiolivros, palavra falada, dublagem e áudio descrição.