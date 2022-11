Cleo lança clipe da música ’Todo mundo que amei já me fez chorar’ - Divulgação

Publicado 17/11/2022 10:06

Rio - A cantora Cleo lançou, nesta quarta-feira, o clipe da música "Todo mundo que amei já me fez chorar". No vídeo, Cleo conta a história de uma mulher a caminho de seu julgamento após ter sido acusada de infringir regras morais da sociedade patriarcal por meio de seus posicionamentos públicos. Após a sentença estabelecida, como punição perpétua, tem suas lágrimas coletadas para servir de alimento à sociedade.

O vídeo mostra também a artista lidando com os comentários disseminados entre a imprensa e público com as fakes news que envolveram sua família durante a adolescência. “A mulher é sempre muito julgada, vivemos em um sistema que oprime pessoas. Precisamos discutir esse tema para que elas se identifiquem, se encontrem nessas histórias e se analisem”, ressalta a cantora.



"Todo mundo que amei já me fez chorar" integra o primeiro álbum da carreira musical de Cleo. O projeto está sendo finalizado e será lançado nos próximos meses. “Posso adiantar que vai ser um álbum pop, mas bem eclético. Gosto de explorar todas as possibilidades e isso faz do pop algo tão gostoso. Meu álbum vai ter um toque de rock, um toque de hip-hop. Tento juntar minhas referências e coisas que gosto de ouvir. É um trabalho muito especial pra mim que em breve vocês vão poder ouvir”, diz a cantora, atriz e produtora, que tem em seus planos uma turnê pelo Brasil após o lançamento do álbum.