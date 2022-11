José de Abreu é autor de três ações contra Cassia Kis na Justiça - Divulgação

Publicado 18/11/2022 08:50 | Atualizado 18/11/2022 08:56

Rio - O ator José de Abreu, de 76 anos, ficou indignado com as falas homofóbicas da atriz Cassia Kis, de 64, durante live com a jornalista Leda Nagle. Por isso, ele decidiu entrar com três ações na Justiça acusando a colega de profissão de LGBTfobia.

"Fiquei muito chocado, triste com o que a Cassia falou, porque tenho uma preocupação grande com a minha filha. Ela mora na Califórnia, que é um local superaberto, mas quando vem pra cá, fico bastante tenso, porque o Brasil é o país que mais mata trans", disse o ator em entrevista ao site "Heloisa Tolipan", referindo-se a sua filha Bia, que é uma mulher transexual.

José de Abreu é autor das ações em conjunto com Paula Dalalio, psicóloga de São Paulo, e de organizações como Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos) e o Grupo de Advogados Pela Diversidade Sexual e de Gênero).

O ator, que trabalhou com Cassia Kis em projetos como "Porto dos Milagres", "O Rebu" e "Os Dias Eram Assim", questionou o conceito de família da atriz. "No Porto dos Milagres a relação foi muito difícil, não só comigo, mas com todo mundo. A impressão que a gente tinha é que ela criava um ambiente de ódio contra ela, que era a maneira dela aparecer", iniciou.

"Ela fala família perfeita. Mas assim, relações com dois homens, duas mulheres, trisal, também são família. Eu tenho filho com três ex-mulheres. Quando junta todo mundo, são 12, 15 pessoas. E todos se dão superbem. Isso não é uma família? É óbvio que é uma família. Ela foi casada quantas vezes? Ela não junta os pais dos filhos dela em uma confraternização? Ou é só ela com os filhos, não fala mais com os pais deles? Qual família é a dela?", questionou.

O ator disse que não consegue entender como, em 2022, ainda existem pessoas que têm preconceito contra LGBTQIA+. "Não sei qual é o percentual, mas trabalho em um ambiente onde a grande maioria é gay, lésbica, enfim, LGBT. Aí vem a Cassia Kis com mais de 40 anos de carreira e fala isso! As pessoas ficaram espantadas, porque não esperavam isso de uma colega. A Globo, inclusive, vem trabalhando com uma inserção incrível contra todos os tipos de preconceito, abrangendo muito o seu quadro. Todos os departamentos estão envolvidos", disse.