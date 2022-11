Influenciador Victor Ramos mostra antes e depois do diagnóstico de HIV e surpreende seguidores - Reprodução Internet

Publicado 18/11/2022 10:10

Rio - O influenciador digital Victor Ramos, de 29 anos, deixou seus seguidores impressionados ao mostrar nas redes sociais uma montagem com o "antes e depois" de seu diagnóstico de HIV. Ele convive com o vírus desde 2015, mas o diagnóstico foi tardio, o que lhe trouxe algumas sequelas.

fotogaleria

"O problema não é viver com HIV, o problema é viver sem saber do HIV. Previnam-se e se testem! Existe tratamento, existe vida pós-diagnóstico", escreveu Victor no Twitter ao postar uma foto em que aparece antes de descobrir que possui o vírus e depois, já em tratamento.

"Sim, gente, sou eu em 2018 e em 2022 (respectivamente)”, confirmou Victor, ao responder seguidores surpresos por sua evolução. “Por conta do diagnóstico tardio, que levou quase três anos, a Aids me fez perder a visão do olho direito, parte da audição, e me causou sequelas de um certo atraso de movimento na perna esquerda. Mas me sinto ótimo, considero que minha recuperação foi muito boa, e, hoje, vivo bem", disse em entrevista a "BBC Brasil".

