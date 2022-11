Anitta usa vestido inspirado em Xuxa no Grammy Latino - Reprodução do Instagram

Publicado 18/11/2022 11:35

Rio - Anitta homenageou Xuxa durante Grammy Latino 2022, na noite desta quinta-feira. A Poderosa usou um vestido inspirado na peça que a apresentadora usou no último "Xou da Xuxa", em 1992. O look conta com o desenho de um pavão, pedrarias e penugens. A mãe de Sasha Meneghel se emocionou com o gesto e agradeceu o carinho da cantora através do Instagram, na madrugada desta sexta-feira.

"Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que valem mil gestos… nem sei se podia postar essa foto, mas ela diz tudo, tem carinho, respeito, admiração, ternura. Receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar o mundo e um pouco mais (e morra os invejosos) é simplesmente um abraço daqueles que demora minutos que você pode sentir o coração de quem te abraça. E sim, hoje eu fui abraçada por você, minha menina de ouro. Obrigada, Anitta! O mundo é seu, e eu sou sua fã. (mais uma de tantas)", escreveu Xuxa.