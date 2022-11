Jade Picon explica sumiço das redes sociais após ter intoxicação alimentar - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 18:33

Rio - Jade Picon surgiu abatida em seus Stories do Instagram, nesta segunda-feira, e deixou fãs preocupados ao revelar que está doente. A ex-BBB, que está no ar como a Chiara de 'Travessia', na TV Globo, disse que se afastaria das redes sociais para se recuperar de uma intoxicação alimentar que teve no fim de semana.

"Ontem, eu comi alguma coisa que não me fez bem, tive intoxicação alimentar. Hoje, acordei bem fraca, mas eu já tô melhorando, tomei remédio. Vou ficar sumida hoje pra me recuperar, mas, se tudo der certo, amanhã eu tô de volta", disse a influenciadora.

Na legenda do vídeo, ela completou: "Passei o dia inteiro sem força nenhuma. Mas já tô com acompanhamento médico e tô melhorando", escreveu Jade, tranquilizando os seguidores.

No último sábado, Jade Picon aproveitou o forte calor que fez no Rio para colocar o bronzeado em dia na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Acompanhada de amigos, a influencer digital surgiu usando um biquíni preto, que valorizou ainda mais o corpão sarado dela, além de um óculos super estiloso para completar o look praia.