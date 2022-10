Apoiadora de Bolsonaro, Rafaella Santos comentou resultado das eleições - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 16:57

Rio - Rafaella Santos usou os Stories nesta segunda-feira para lamentar o resultado do segundo turno das eleições. Apoiadora de Jair Bolsonaro, a irmã de Neymar Jr afirmou que o atual presidente seria o melhor governante para o Brasil e mostrou respeito aos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencedor do pleito com 50,9% dos votos válidos.

fotogaleria "Sou Bolsonaro, sim, e isso não é segredo para ninguém minha opção nestas eleições. Respeitei a todos que votaram no Lula, mas, apesar do resultado, minha opinião não muda. Sigo acreditando que Bolsonaro seria melhor para o país. Independente do que o presidente eleito disse da minha família, espero que pegue esse governo que estava indo bem e, de coração, faça um Brasil ainda mais maravilhoso", disse.

Rafaella Santos fez referência ao comentário de Lula sobre a dívida que o jogador, também apoiador de Bolsonaro, tem com a Receita Federal. "O Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições eu vou saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida dos impostos de renda dele. Eu acho que é por isso que ele está com medo de mim. Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. E ele agora está com um problema com o imposto de renda na Espanha. Mas isso não é um problema do presidente. É um problema da Receita Federal e não meu."