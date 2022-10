Viih Tube ostenta barriguinha da primeira gravidez em dia de praia, nos EUA - Reprodução/Instagram

Viih Tube ostenta barriguinha da primeira gravidez em dia de praia, nos EUAReprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 15:42

Rio - Viih Tube segue aproveitando sua viagem a Miami, nos Estados Unidos, ao lado do namorado, Eliezer. Nesta segunda-feira, a influenciadora abriu o álbum de fotos de uma ida à praia e mostrou a barriguinha discreta de sua primeira gravidez, ao posar vestindo um biquíni rosa.

fotogaleria

"Nós três curtindo o dia na praia de Miami", escreveu a youtuber na legenda das fotos. Juntos há cerca de cinco meses, Viih Tube e Eliezer esperam a chegada de Lua, primeira filha do casal. Nos comentários, os fãs encheram a família de elogios: "Olho a foto e só vejo amor, felicidade", disse uma seguidora. "Que barriguinha mais linda", declarou outra internauta. "Perfeitos", disparou mais uma pessoa.

Neste domingo, a ex-participante do "BBB 21" mostrou os registros de uma visita emocionante aos parques da Disney com Eliezer. "E óbvio que a mamãe chorou na minha primeira vez na Disney, disse que já está imaginando eu aqui, chorona viu e o papai só na risada", diz a legenda do post compartilhado no perfil da bebê no Instagram, que se chamará Lua. A conta dela na rede social já conta com mais de 1 milhão de seguidores.

