Nas redes, Luana Piovani reclamou de Pedro Scooby Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 18:37

Rio - Luana Piovani recorreu as redes sociais nesta segunda-feira para cobrar Pedro Scooby sobre as responsabilidades com Dom, filho mais velho do ex-casal. A atriz ficou irritada após o surfista não atender suas ligações e decidiu listar as obrigações do ex-marido com o filho em vídeo nos Stories.

"Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender, você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades. Tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, tá? Porque não adianta trazer do Brasil e deixar em casa. E tem que levá-lo tomar vacina, porque ele está sem aula essa semana. E eu, mesmo tendo trabalhado até agora, saindo agora, estou preocupada com a tua responsabilidade. Obrigada. De nada querido", disparou.

"Antes que você venha com esse papo de paizinho chef dando jantarzinho para os seus filhos, sabe quantas vezes você já me interrompeu dando jantar, banho e eu sempre te atendi porque me preocupei? Um bilhão de vezes! Você trate de ser fofo comigo porque eu sou muito fofa com você. Até você merecer, claro", finalizou.