Gizelly Bicalho registra ocorrência na delegacia após ser atacada verbalmente por vizinhosReprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 19:10

Rio - Gizelly Bicalho esteve em uma delegacia de Vitória, no Espírito Santo, nesta segunda-feira, para denunciar as agressões verbais que sofreu de vizinhos, no condomínio onde mora. A ex-participante do "BBB 20" comemorava a vitória de Luis Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, na noite deste domingo, quando um casal chegou ofendendo a influenciadora.

"Minha segunda-feira começou na delegacia, mas não foi atuando como advogada. Fui vítima de violência! Ontem, sofri violência no meu condomínio (Grand Park), um casal de senhores me agrediram verbalmente. O motivo? Ser mulher, ser de origem pobre e ser da roça", contou Gizelly, em postagem nos Stories do Instagram.

A ex-BBB destacou que esta não foi a primeira vez em que foi vítima de ofensas dos moradores do condomínio: "A 1ª foi quando saí com uma roupa ousada para ir para o Vital (carnaval de Vitória), em setembro. Pegaram prints da minha roupa e jogaram no grupo das mulheres do prédio. Me chamaram de p*ta, vagabunda, prostituta e que os maridos não podiam me ver daquela forma. Deixei passar porque eram mulheres que falaram atrocidades com outra mulher, sendo machistas. Só que agora foi pior", desabafou.

"A segunda agressão foi ontem, quando um casal de idosos embaixo a minha torre vieram em minha direção, o senhor visivelmente ia me bater. O senhor me chamou de burra, de 'paraíba', que não tinha lugar pra morar", relatou Gizelly, que lembrou a resposta que deu para o homem: "'Eu tenho dois, amor. E você que está pagando o seu ainda?'", disse.

Em seguida, a advogada acrescentou que o vizinho só interrompeu as agressões quando o namorado da famosa, Talles Gripp, chegou ao local. "Ele parou de vir em cima de mim quando o Talles apareceu. Porque homem respeita outro homem, mas não respeita outra mulher. Essa mulher me chamou de 'paraíba', falou que não tem apartamento para morar".

"Hoje, vim até a delegacia fazer o B.O (boletim de ocorrência), já tomei as providências aqui no condomínio. Já acionei a equipe jurídica, porque isso não vai ficar assim. Chega. Eu tenho orgulho de ser da roça, orgulho de ser ex-BBB, ser mulher, filha de mãe sem diploma universitário e pai que só tinha a 4ª série. Venci! Prezando pela integridade física fiz o registro. Vamos entrar agora com a queixa-crime, eu preciso prezar por mim. Eu moro no condomínio desses senhores e eu não sei o que eles podem fazer comigo", finalizou ela.

Em seu perfil, Talles acrescentou que um amigo do casal também recebeu ofensas homofóbicas do mesmo casal: "Minha namorada foi vítima de machismo, xenofobia, preconceito e meu amigo de homofobia só por serem quem são. Eu presenciei tudo isso e eles só não foram agredidos fisicamente porque eu cheguei. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e estou completamente horrorizado", escreveu o arquiteto, nos Stories.

"Nunca foi sobre esquerda ou direita, sempre foi sobre homofobia, machismo, xenofobia, intolerância, ódio e racismo. Sempre a política ficou camuflada diante dos preconceitos", completou Gripp.