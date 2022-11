Silvero Pereira recebeu ofensas e ameaças de síndico por celebrar vitória de Lula nas eleições - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 21:29 | Atualizado 31/10/2022 21:32

Rio - Silvero Pereira foi às redes sociais, nesta segunda-feira, para denunciar o síndico do condomínio onde mora por ofensas que recebeu após celebrar a vitória de Luis Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Em vídeo publicado no Instagram, o ator contou que foi para a rua comemorar o resultado, quando o homem chegou acompanhado dos filhos, alegando que o artista estaria "desrespeitando" a vizinhança.

"Pouco antes do resultado final das eleições, voltei para a minha casa muito feliz. Buzinei, entrei na área privada da minha casa, cantei muito, coloquei a música alta. Depois eu saí do condomínio, fechei o portão e, do lado de fora do condomínio, que fique bem claro, na rua, eu cantei, eu gritei muito. Eis que em determinado momento veio o síndico do condomínio, rodeado de seus familiares. O filho pedindo calma ao pai, a filha enfurecida", começou Silvero.

Em seguida, o ator, que interpretou o peão Zaquieu em "Pantanal", na TV Globo, destacou que estava fora da área do condomínio quando foi ofendido pela filha do síndico: "Me chamou de vagabundo e que eu deveria respeitar o pai dela. Eu disse 'do que você me chamou?' Ela falou 'de vagabundo, você é um vagabundo'", relembrou.

"Eu sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio, pago categoricamente, até adiantado o condomínio. Pago meu aluguel em dia, não devo nada a nenhuma das pessoas daqui. Eu trabalho constantemente, diariamente. Emprego várias pessoas dentro do meu trabalho, da cultura, dentro da arte que eu faço", declarou o artista.

Silvero completou o desabafo dizendo que chegou a ser ameaçado pelo homem que iniciou o conflito: "No final, recebi uma leve ameaça do sindico, dizendo 'o que é seu está guardado, você vai sofrer sérias consequências com isso'. Agora, estou aguardando as consequências do sindico, depois dou mais notícias de quais foram", encerrou.

Nos comentários, o global recebeu apoio de outros famosos, incluindo a ex-BBB Gizelly Bicalho, que também denunciou as agressões verbais de vizinhos por comemorar a eleição de Lula . "Forças, meu companheiro. Se precisar de advogada, estou aqui para te ajudar", escreveu ela. "Silvero, receba meu abraço. Estamos juntos", disse Camila Pitanga. "Absurdo! Tome previdências legais", pediu Jeniffer Nascimento.

