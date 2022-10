Sophia Abrahão curte dia de sol em praia da Zona Sul do Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 31/10/2022 14:27

Rio - Sophia Abrahão, de 31 anos, curtiu o dia de sol desta segunda-feira na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. De biquíni, a atriz exibiu o corpo em forma, renovou o bronzeado e se refrescou no mar. A namorada de Sergio Malheiros compartilhou alguns momentos do passeio com os internautas através do Instagram. "Hoje o dia nasceu feliz demais", escreveu ela na legenda.

Os fãs de Sophia elogiaram a beleza e boa forma dela através dos comentários. "Sereia mais linda desse mar", disse um. "É tanta beleza que fico até sem palavras", afirmou outro. "Simplesmente linda", opinou um terceiro.