Erasmo Carlos - Reprodução

Erasmo CarlosReprodução

Publicado 31/10/2022 11:21

Rio - Erasmo Carlos, de 81 anos, deve receber alta do hospital Barra D'Or, na Zona Oeste do Rio, nos próximos dias após apresentar melhora clínica. Segundo a assessoria de imprensa do artista, o cantor, que trata uma síndrome edemigênica (um quadro de edema generalizado), está acordado e lúcido. O Tremendão está internado desde o dia 17 de outubro.

fotogaleria

"A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra-se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias", informa o comunicado enviado pelo hospital e assessoria de imprensa do artista, ao DIA, nesta segunda-feira.

Na semana passada, o hospital avisou que Erasmo faria novos exames. "O Hospital Barra D'Or informa que o paciente Erasmo Esteves encontra-se internado com quadro de síndrome edemigênica, sendo submetido à exames complementares e ajuste terapêutico. No momento admitido no quarto, com quadro clínico estável, acordado, lúcido e com previsão de alta nos próximos dias", dizia o comunicado.

Devido a internação, os shows que o artista faria nos Estados Unidos no mês que vem foram cancelados. "Informamos que, por motivos de força maior, os shows que Erasmo realizaria em Orlando, dia 4 de novembro, e Miami, dia 10 de novembro, foram cancelados. Posteriormente informaremos as novas datas", diz um comunicado publicado no Instagram do cantor há dois dias.