Sheila Mello anuncia término do namoro com FeijãoReprodução do Instagram

Publicado 31/10/2022 10:11 | Atualizado 31/10/2022 10:15

Rio - Sheila Mello, de 44 anos, anunciou o término de seu relacionamento com o ex-tenista João Souza, mais conhecido como Feijão, de 34, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. A loira, no entanto, não deu mais detalhes sobre fim do namoro e explicou que seu afastamento das redes sociais foi por este motivo. fotogaleria "Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou. Todo relacionamento carrega um aprendizado, e assim será. Ficarei com o bom da experiência", escreveu ela.



Sheila e João estavam juntos desde fevereiro de 2020. Antes, a loira foi casada com Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa. Os dois são papais de Brenda, de 9 anos.

