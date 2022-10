Virgínia Fonseca se revolta após sua filha, Maria Flor, ser chamada de feia - Reprodução / Instagram

Virgínia Fonseca se revolta após sua filha, Maria Flor, ser chamada de feiaReprodução / Instagram

Publicado 31/10/2022 10:21

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, no domingo, para desabafar sobre uma seguidora que chamou sua filha caçula, Maria Flor, de uma semana de vida, de feia. No Instagram, a influenciadora alegou que o marido e pai da criança, o cantor Zé Felipe, também estava revoltado com o comentário feito pela internauta.

fotogaleria

"Zé Felipe está 'P' da vida com a mulher que falou que a Maria Flor é feia", avisou a influencer via stories. "Não vou mentir, fiquei brava na hora, mas já passou a raiva porque eu entendi que uma pessoa para fazer um comentário desses é mal-amada", acrescentou ela, que estava ao lado do marido.

Durante a interação, Virgínia ainda afirmou que uma "pessoa normal" não escreveria este tipo de coisa sobre um bebê. "Não vou ficar com raiva, estou com dó. Vou abstrair, esquecer esse post dela e pronto. Mas o Zé Felipe está possesso", ratificou. Na ocasião, o sertanejo chegou a printar o tweet da usuária e compartilhar em suas redes sociais, proferindo ofensas contra a mulher.