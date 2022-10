Foto recente da atriz Julia Roberts - Reprodução da internet

Foto recente da atriz Julia RobertsReprodução da internet

Publicado 30/10/2022 16:36

Rio - Julia Roberts revelou que, quando nasceu, Martin Luther King Jr. e sua mulher, Coretta King, arcaram com as contas do hospital após o parto. Em entrevista ao "HISTORYTalks", a atriz, de 55 anos, contou que, na época, os pais dela não tinham condições financeiras para pagar a dívida médica, que o ativista assumiu meses antes de sua morte.

"Meus pais tinham uma escola de teatro em Atlanta, e, um dia, Coretta Scott King ligou para minha mãe e perguntou se os filhos dela podiam fazer parte da escola, porque eles estavam tendo dificuldade em encontrar um lugar que os aceitassem", começou a atriz.

"Minha mãe falou: 'Claro, venham'. E todos se tornaram amigos e eles nos tiraram de uma situação difícil", completou. A entrevistadora, Gayle King, lembrou que, em 1960, não se via crianças negras interagindo com crianças brancas em escolas de teatro.

Martin Luther King, assassinado em 1968, foi um pastor e ativista negro dos Estados Unidos que se tornou um símbolo por promover a luta não-violenta pelos direitos civis.