Paulo Gustavo faria 44 anos neste domingo - Reprodução Internet

Paulo Gustavo faria 44 anos neste domingoReprodução Internet

Publicado 30/10/2022 09:18 | Atualizado 30/10/2022 10:51

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para homenagear o humorista Paulo Gustavo neste domingo. Se estivesse vivo, o ator completaria 44 anos. Paulo Gustavo morreu em maio do ano passado, vítima de complicações da covid-19. Tatá Werneck, Fábio Porchat, Regina Casé, a modelo Carol Trentini, entre outros, fizeram postagens para o artista.

fotogaleria

"Hoje seria aniversário do Paulo Gustavo. Dia simbólico para mudar esse país", escreveu Tatá Werneck, fazendo referência ao segundo turno das eleições presidenciais, que acontece neste domingo. Dona Déa Lúcia, mãe do ator, postou apenas um vídeo de Paulo Gustavo, sem legenda.

"Te amo, Paulito. Já escrevi e apaguei 40 vezes todos os tipos de mensagem aqui. Política, amorosa, indignada, triste, emocionante… Ainda não sei exatamente o que falar. Só sei que queria que ele tivesse aqui. Que difícil. Que raiva. Que dor. Seguimos aqui rindo e resistindo! Essa foto é da nossa formatura na CAL em 2005. Fazíamos o mesmo personagem: João Ternura. Saudades de rir de você", disse Fábio Porchat.

Confira o que mais famosos disseram:

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo: "Até logo irmão! TE AMO PRA SEMPRE! Amanhã, no dia do seu aniversário, o meu voto é por você, por todos que se foram e por todos nós".

Samantha Schmütz: "Por Paulo, por todos que perderam suas vidas por conta de um governo NEGACIONISTA … votaremos no governo que acredita na ciência !!! Meu voto é @lulaoficial !!! Não vote no governo que matou nossos amores"

Regina Casé: "Amanhã SERIA aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo. É dia de pular da cama cedo e ir VOTAR!!!! Eu vou com o coração na mão votar POR ELE e COM ELE. Para honrar sua memória".

Carol Trentini: "Hoje seria seu aniversário de 44 anos. Quanta dor e indignação ainda andam comigo… Você continua aqui, em mim, em nós, mais do que nunca. Seguimos, por você, sem medo, com amor e saudade".

Ingrid Guimarães: "Hoje é seu aniversário e você sempre escolhe umas datas significativas pra mexer com a gente. Pra gente lembrar de não esquecer. Hoje não é à toa e nem será a toa. Hoje a gente vota por você e por várias famílias que perderam seus amores. Famílias que não foram respeitadas na sua dor. Isso já seria o suficiente. Votamos pela vacina atrasada que você tanto queria. Mas tem também a sua maneira de falar de preconceito, de ajudar a aceitar toda forma de amor com humor. Estão tentando trocar risos por armas por aqui. Mas a gente não vai deixar. Resistiremos até o fim. Obrigada por nos lembrar de sorrir e lutar com amor Parabéns, Gusti! Votem , votem, votem".