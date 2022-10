Angelica e Luciano Huck - Reprodução Internet

Angelica e Luciano HuckReprodução Internet

Publicado 30/10/2022 10:55 | Atualizado 30/10/2022 12:18

Rio - Um dos casais mais famosos da TV brasileira está completando 18 anos de casamento neste domingo (30). Angelica e Luciano Huck, que são pais de Joaquim, de 17, Benício, de 15, e Eva, de 10, celebraram as bodas de turquesa com declarações nas redes sociais.

fotogaleria

"Meu amor, 18 anos de casados! Completamos nossa 'maioridade', nossa história é tão linda e de tanto aprendizado que hoje sou só gratidão! A você, a nossos filhos e a Deus que nos uniu nessa jornada linda que e a vida! TE AMO! Ps: a música é de 2001 mais eu já cantava pra você", escreveu Angélica na legenda do vídeo.



Luciano também publicou um vídeo com diversas fotos do casal no decorrer dos anos e se declarou na legenda. "Hoje celebramos 18 anos de casados. A maturidade de uma relação que foi o maior presente que a vida me deu. Nossos caminhos se cruzaram e juntos, lado a lado, construímos nossa família; nossa maior fortaleza. Te amo, Angélica. Ao infinito e além."