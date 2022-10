Paola Carosella e Manuel Sá - Reprodução/Instagram

Paola Carosella e Manuel Sá

Publicado 30/10/2022 12:08

Rio - Paola Carosella posou ao lado do novo namorado, o fotógrafo de arquitetura e interiores Manuel Sá, neste sábado (29). Os dois estavam juntos em um ato pró-Lula na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Com meu amor. Juntos, do lado certo", escreveu a chef argentina, que completa 50 anos neste domingo (30). Manuel também publicou o clique em seu próprio perfil, com a legenda: "Com ela na [avenida] Paulista".

Recentemente, Paola se separou de Jason Lowe, com quem estava casada há pouco mais de um ano, e em entrevista à Boa Forma comentou sobre o assunto. "Não foi do nada. A gente teve dois anos muito difíceis e chega um ponto em que a gente tem que se perguntar até onde você tem que lutar por um relacionamento, até onde vale a pena sofrer? E eu lutei muito para esse relacionamento dar certo", disse ela.

"É muito difícil para um homem aceitar o sucesso de uma mulher, e você vai criando desculpas pela pessoa porque você ama ela, 'putz, é difícil para ele porque ele não trabalhou durante a pandemia', 'é difícil porque ele não é brasileiro e não fala português'... Só que eu também não sou brasileira e fiz um esforço para falar. Mas você vai tentando entender onde o outro está para ver como você pode ajudá-lo", continuou a chef, que fará sua estreia na TV Globo no reality show "Minha mãe cozinha melhor que a sua".

"Só que chega um momento em que você fez de tudo para ajudar a pessoa a lidar com aquilo e o próximo passo seria você se limitar para não incomodar o outro. E eu sou feliz comigo mesma e trabalhei muito para minha felicidade. Eu não nasci em um berço feliz, com uma família feliz, não tive uma adolescência e uma juventude feliz. Pelo contrário, eu trabalhei muito pelas minhas conquistas. Eu tenho todo direito de ser feliz sem empecilhos. Eu não quero deixar de ser feliz para fazer espaço para o outro", explicou Paola.