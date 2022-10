Lúcia Veríssimo diz estar sendo perseguida após foto beijando Cassia Kis - Reprodução Internet

Publicado 30/10/2022 11:49 | Atualizado 30/10/2022 11:50

Rio - A atriz Lúcia Veríssimo, de 64 anos, afirmou no Instagram, neste sábado, que está sendo perseguida no Twitter após postar uma foto em que aparece beijando Cassia Kis. "Peço que olhem todas as fotos. Passem para o lado e verão. Eles e a prepotência com o que eles tratam como: pecado. Estou sendo atacada por uma horda de ignorantes no Twitter que defende o indefensável usando a expressão erro do passado", disse a artista.

Lúcia compartilhou uma postagem do Centro Dom Bosco, instituição religiosa de extrema-direita. No Twitter, a organização afirmou que Cassia Kis está sendo julgada por um "erro do passado". "Lúcia Veríssimo e outros artistas chamam a Cassia de hipócrita por um erro que ela cometeu no passado. Desconhecem a verdadeira alegria que é pedir perdão a Deus no Sacramento da Confissão e saber com total certeza que foi perdoada de tudo", diz o post.

Lúcia Veríssimo rebateu: "Pecado e erro do passado é a doença da cabeça de vocês, que fizeram e fazem tão mal à humanidade. Amar nunca foi pecado ou erro do passado. Vocês estão cometendo um crime. E esse crime se chama homofobia, que é passível de processo. Muito cuidado com o que dizem, seus lobotomizados. Não se pede perdão a Deus por amar. E o que vocês fazem não tem perdão".

A confusão começou depois que uma entrevista de Cassia Kis para a jornalista Leda Nagle viralizou. No bate-papo, a atriz de "Travessia" faz declarações homofóbicas e questiona o futuro da "família" já que "homem com homem não dá filho e mulher com mulher também não".

Cassia Kis justificou o beijo em Lúcia Veríssimo à "Folha de S. Paulo" e afirmou que antigamente era uma pessoa "idiota"

O ex-deputado Jean Wyllys também compartilhou uma matéria sobre as declarações de Cassia e afirmou: "A homofobia é uma desgraça. Ela é em parte fruto da ignorância, em parte fruto do mau-caratismo". Miguel Falabella comentou a publicação de Jean. "Ela é monstruosa. Infelizmente já vi de perto".

A cantora Ana Vilela também se manifestou. "Acredito que reprodução não seja um problema na nossa sociedade uma vez que existem, segundo o CNJ, mais de 30 mil crianças em casas de acolhimento só no Brasil. 'Iguais não reproduzem', mas adotam e amam esses abandonados. Se informa que está feio."