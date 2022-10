Cassia Kis fez comentário homofóbico em live. TV Globo se pronunciou: ’Repúdio a qualquer forma de discriminação’ - Reprodução / Instagram

Cassia Kis fez comentário homofóbico em live. TV Globo se pronunciou: ’Repúdio a qualquer forma de discriminação’Reprodução / Instagram

Publicado 28/10/2022 07:51 | Atualizado 28/10/2022 09:33

Rio - A TV Globo se pronunciou, nesta quinta-feira, sobre as declarações de Cassia Kis, de 64 anos, em entrevista a jornalista Leda Nagle. A atriz de "Travessia" participou de uma live no Instagram de Leda e disparou comentários homofóbicos ao falar sobre o "futuro da família".

"A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação", disse a emissora, em nota. No bate-papo, Cassia Kis disse que "estão destruindo a família". "Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando", afirmou.

"O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer? Se você tem um casal gay é uma coisa, quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais? Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. Aí, você precisa de um óvulo e espermatozoide, sim", disse.

As declarações de Cassia Kis causaram revolta nas redes sociais. A apresentadora Xuxa disse estar "decepcionada" . "Que decepção! Enquanto existir mundo haverá filhos pra serem adotados, pois numa relação de homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada, e tenha certeza que pais adotivos (não importa o gênero) darão o amor que estas crianças vão precisar, pra que se tornem no mínimo pessoas amadas, sem preconceitos, sem discriminação (coisa que muita gente nesse momento não tem). Que decepção!", afirmou.

A atriz Lúcia Veríssimo publicou, no Instagram, uma foto em que ela e Cassia Kis aparecem se beijando . "Meu TBT de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cassia Kis quem está me beijando", escreveu.

O ex-deputado Jean Wyllys também compartilhou uma matéria sobre as declarações de Cassia e afirmou: "A homofobia é uma desgraça. Ela é em parte fruto da ignorância, em parte fruto do mau-caratismo". Miguel Falabella comentou a publicação de Jean. "Ela é monstruosa. Infelizmente já vi de perto".

A cantora Ana Vilela também se manifestou. "Acredito que reprodução não seja um problema na nossa sociedade uma vez que existem, segundo o CNJ, mais de 30 mil crianças em casas de acolhimento só no Brasil. 'Iguais não reproduzem', mas adotam e amam esses abandonados. Se informa que está feio."