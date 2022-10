Fernanda Pessoa lamenta internação de Erasmo Carlos - Reprodução do Instagram

Fernanda Pessoa lamenta internação de Erasmo Carlos Reprodução do Instagram

Publicado 31/10/2022 11:22

fotogaleria

"Erasmo está bem. Nesses últimos anos, o que eu conheci de gente mal intencionada, cruel e irresponsável não está escrito. Tudo o que havia para ser dito, foi dito pela assessoria de imprensa e boletim médico. Ficar procurando a família em busca de notícias ruins é tenebroso. Até porque não há nada além do que já foi informado. Esse tipo de nota e apuração é desprezível. Já não basta ter a privacidade violada, ler e ouvir coisas ruins o dia todo enquanto estamos focados no que realmente importa. Ainda temos que lidar com a irresponsabilidade de quem não sabe o que está fazendo", criticou.

Em seguida, ela disse que está focada nos cuidados com Erasmo. "Quando uma pessoa querida está internada, a gente cuida da pessoa, de burocracias, de comer, escovar os dentes... Tomar banho fica por último ou nem acontece. A dedicação é integral. Ninguém está livre disso, em nenhuma idade. Tenham bom senso e cuidado. Se não podem ter com quem ama o Erasmo, tenham com ele que está com todas as energias voltadas a sua melhora", continuou.

Fernanda também lamentou a forma com que a falsa notícia da morte foi veiculada e a forma de apuração feita. "E, aliás, se algo ruim acontecesse, acabamos de experimentar a delicadeza de vocês no trato de quem estaria sofrendo demais. Que coisa horrorosa. Maldade demais. Hoje tive uma amostra grátis do quanto as pessoas não sabem para onde estão indo ou o que estão fazendo. Primeiramente: meu marido está bem. Segundo: quando uma pessoa sofre uma perda é assim que vocês são ensinados a se comportar? Me xingaram, vieram apurar comigo, com os filhos e os amigos de forma mais vil e puramente curiosa. Ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa. E tenho motivos para manter minha vida e relação com o máximo de respeito e discrição possível. E por causa dessas reações imbecis é que mantive também esse momento de vulnerabilidade fora de qualquer conversa. Cada dia tenho me fechado mais para qualquer relação e aproximação por isso. Tudo em nome de uma curiosidade inútil e uma exclusividade mórbida", finalizou.