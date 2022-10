Patrícia Abravanel fala sobre as dificuldades financeiras que enfrentou com ex - Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 12:08

Rio - Patrícia Abravanel, de 45 anos, relembrou a crise financeira que enfrentou em seu antigo relacionamento. Durante uma entrevista para revista "TPM", a filha de Silvio Santos, que atualmente, é casada com o ministro Fábio Faria, afirmou que entre 2004 e 2010, quando estava casada com Phillipe Carrasco, precisou abrir mão dos luxos com que estava acostumada.

"Quando casei pela primeira vez, fui morar em um 'apartamentico' de 90 metros quadrados. Meu quarto na casa dos meus pais era maior. Mas era o que o meu marido podia bancar", revelou a apresentadora.

Ao final do relato, Patrícia admitiu que precisou trabalhar fora para ajudar seu marido com as contas da casa e admitiu que conseguiu muito com isso. "Eu vivia com o meu salário, que na época era de R$ 2 mil. E quer saber? Foi a melhor coisa que ele fez. Na época eu não entendia", concluiu.