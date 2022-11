Zeca Pagodinho celebra aniversário da esposa com família reunida - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2022 09:45 | Atualizado 01/11/2022 12:24

Rio - Zeca Pagodinho, de 63 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para celebrar o aniversário da esposa, Monica da Silva. No Instagram, o cantor, que é casado desde 1986, publicou uma breve declaração para a amada.

fotogaleria

"Família reunida para celebrar o aniversário da Monica, matriarca da família Pagodinho! Esposa do Zeca, mãe do Luizinho, Dudu, Eliza e Duda, avó da Catarina, Noah, Domênico e do Miguel! Viva! Muita saúde e amor!", dizia o post no perfil do sambista.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao casal. "Parabéns, Monica! Tudo de mais lindo para você, que é a rainha dessa família!", declarou uma seguidora. "Amo muito!", disse outra. "Família é tudo!", ponderou uma internauta. "Linda foto de família!", opinou uma fã.