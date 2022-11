Influenciadora Sthe Matos comemora aniversário com festa à fantasia

Rio - A ex-participante de "A Fazenda" Sthe Matos faz aniversário no dia 29 de outubro, mas só comemorou a data nesta segunda-feira com uma festa à fantasia inspirada no Halloween. Os cantores Márcio Victor, do Psirico, e Tierry prestigiaram o evento.

Durante a festa, Sthe foi pedida em namoro pelo cantor Kevi Jonny, que deu a ela um anel de compromisso. Os dois trocaram muitos beijos e carinhos no local.

Sthe estava solteira desde o fim de seu noivado com Victor Igoh. O relacionamento chegou ao fim quando a influenciadora participou de "A Fazenda 13" e ficou bem íntima de Dynho Alves, que na época era casado com a MC Mirella. Os dois relacionamentos ficaram abalados na ocasião. Mirella chegou a se separar de Dynho, mas atualmente é vista frequentemente com o dançarino.

