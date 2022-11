Mariah Carey abre oficialmente a temporada de Natal em suas redes sociais - Reprodução / Instagram

Mariah Carey abre oficialmente a temporada de Natal em suas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 01/11/2022 12:21

Rio - Se o Natal tem uma rainha, com certeza o nome dela é Mariah Carey. A cantora, de 52 anos, mundialmente conhecida por suas canções natalinas, decretou a abertura das comemorações de fim de ano. Passado o Halloween, - o dia das bruxas, muito comemorado nos Estados Unidos - que aconteceu nesta segunda-feira (31), a artista publicou um vídeo representando a mudança de festividade.

fotogaleria

"Está na hora [It's time!]", escreveu Mariah, que já havia começado o aquecimento para o Natal em suas redes sociais.

O hit "All I Want For Christmas Is You" costuma liderar as playlists dos últimos dois meses do ano. Lançado em 1994, a música ficou no topo da Billboard Hot 100 em 2021 e, todos os anos, sempre chega nas primeiras colocações na época de Natal.