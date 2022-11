Lexa - Divulgação

Rio - Lexa fez um desabafo em seu Instagram na noite desta sexta-feira (4). A cantora rebateu seguidores que têm pedido com frequência para que ela pare de fazer procedimentos estéticos no rosto. Na publicação, que ela apagou posteriormente, negou ter feito plásticas e ressaltou que engordou alguns quilos depois da separação de MC Guimê.

"Oiê, passando bem linda para bater um papo rápido com vocês... Estou recebendo várias mensagens como no último post falando 'Lexa, para de mexer no rosto, tá ficando feio já'. Gente, eu nunca fiz cirurgia plástica no rosto e nem harmonização facial (se tivesse também problema meu, né?)", afirmou.



Lexa continuou pedindo a empatia dos fãs para não mexerem com sua autoestima pois não está vivendo uma boa fase. "Sou uma mulher que engordei alguns quilos após me separar e sair de um casamento de 7 anos, então se puderem não mexer com a minha autoestima eu agradeço, já não estou vivendo os melhores dias, ficaria grata se pudessem falar de outras coisas ou só do meu trabalho que é como eu gosto de ser reconhecida. Com amor, Lexa", finalizou a cantora.