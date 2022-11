Anitta no premio Los 40 Music Awards - Reprodução Internet

Anitta no premio Los 40 Music AwardsReprodução Internet

Publicado 05/11/2022 17:22

Rio - Anitta participou, na última sexta-feira (5), da premiação espanhola "Los 40 Music Awards", onde foi indicada a três categorias. No entanto, o que mais chamou a atenção e viralizou nas redes sociais não foi seu look, ou prêmio, ou apresentação. O assunto que foi capa nas páginas de fofoca foi a reação da plateia com a dança da brasileira.

fotogaleria

No vídeo viralizado, Anitta aparece descendo do palco para interagir com o público. A artista sensualiza junto à política Isabel Diaz Ayuso, a conservadora de direita mais famosa da Espanha, que brinca sem graça com a cantora. No entanto, o foco das imagens muda totalmente quando, em outro vídeo, uma mulher da plateia aparece se afastando da dona do hit "Envolver", durante a performance desta música.

Anitta está indicada a Melhor Álbum para Versions Of Me, Melhor Artista e Melhor Colaboração para Envolver, e saiu da premiação mais famosa da Espanha nos assuntos mais comentados do país. A cantora assumiu a performance do evento junto a Rosalía e David Guetta.