Claudia Leitte causa polêmica ao postar abajur em formato de armaDivulgação

Publicado 05/11/2022 16:36 | Atualizado 05/11/2022 16:38

Rio - Claudia Leitte está entre os artistas que teve a reputação prejudicada após as eleições. Nesta sexta-feira (4), a cantora subiu no trio elétrico para se apresentar na "Micareta Salvador", na Bahia, e foi recebida com vaias e coros de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula", não conseguindo esconder o descontentamento.

A artista vem sendo muito criticada pelo público por se dizer aliada da causa LGBTQIA+ e, ao mesmo tempo, se aproximar de pautas conservadoras. Recenetemente, muitos fãs de Claudia se revoltaram ao perceberem que ela seguiu e foi seguida de volta no Instagram por André Valadão. O pastor bolsonarista teve a conta suspensa esta semana por propagar notícias falsas durante a campanha eleitoral e por mentir sobre ter recebido uma intimação do TSE para se retratar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Claudia Leitte nunca se pronunciou publicamente sobre seu posicionamento político, mas o silêncio, somado a alguns sinais, acabam dando a resposta que o público procura. Antes da polêmica com o pastor, a cantora virou assunto na web após publicar um vídeo em que mostra uma bíblia ao lado de uma escultura de arma, dando a entender um apoio aos ideais conservadores amplamente difundido por Jair Bolsonaro.

Inconformados com a opinião política da artista, alguns foliões incitaram um boicote contra a participação dela na "Micareta Salvador". O perfil oficial do evento chegou até a apagar um vídeo de divulgação feito pela cantora, no qual ela convidava os fãs a participarem do show.



Na ocasião, o irmão da cantora, Claudio Junior, entrou em defesa dela nas redes sociais. “Os que mais exigem direito e aceitação, são os primeiros a apontar o dedo, em acusação, se a sua livre escolha for contrária ao que eles querem decidir por você. Que tempos sombrios estamos viveno”, escreveu ele.



a cara da claudia leitte quando começam a puxar o coro pra lula kkkkk ela merece muito pic.twitter.com/UUyyeAye94 — matheus (@whomath) November 5, 2022