Thais Bras e João LucasReprodução Internet

Publicado 06/11/2022 18:39 | Atualizado 06/11/2022 18:45

Rio - Thais Braz apareceu em clima de romance com o filho de Saulo Fernandes, João Lucas. A ex-BBB assumiu o relacionamento ao aparecer em vídeos com o músico. Os dois postaram em seus Instagrams, no último sábado (5), momentos aproveitando em casal um festival.

No mesmo show, também estavam presentes outras celebridades e ex-brothers, amigos da influenciadora, como Bil Araújo e Sarah Andrade. Segundo as imagens, os dois curtiram o evento juntinhos, e estenderam o sábado, acordando juntinhos. Thais já está de volta para São Paulo e João permanece em shows na Bahia.